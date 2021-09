In oktober kunnen Marvel fans zich loslaten op een nieuwe game en aan de slag gaan met de leider van de Guardians of the Galaxy. Helaas kan je enkel met Star-Lord spelen en je zult met hem beslissingen moeten nemen die uiteraard impact hebben op jou en je team. Hoe groot de impact van die beslissingen zal zijn blijft voorlopig nog onduidelijk, maar we weten nu wel hoe groot de game op de PS5 zal zijn.

De PS5-versie van Marvel’s Guardians of the Galaxy zal 41GB in beslag nemen. Dat is zo’n beetje gemiddeld voor een singleplayer game dezer dagen en dit zal niet voor veel problemen zorgen qua opslag, tenzij je PlayStation 5 al ramvol zit natuurlijk. Hieronder kan je de Tweet in kwestie checken, die de exacte bestandsgrootte van de game toont. De pre-load zal op 24 oktober live gaan.

Hoeveel ruimt de game op de Xbox Series X|S inneemt is nog niet bekend.