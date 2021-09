We zijn behoorlijk verrast. Marvel’s Avengers bestaat alweer een jaar. Hoewel de game misschien niet het gigantische succes is geworden waar Square Enix op had gehoopt, zijn ze achter de schermen nog altijd druk bezig met de game. Nu met het eenjarige bestaan mogen we ook weer een hoop nieuwe extra’s verwachten in de game.

Allereerst is daar de gratis Anniversary Bundle met een nieuwe outfit, naamplaatje en twee uur durende Hero Catalysts, en Fragment Extractors waarvan je er elk twee krijgt. Deze zijn respectievelijk goed voor dubbele XP en dubbele fragments die je verzamelt in-game. Voor het naamplaatje zal je de “1 Year Anniversary” verhaallijn moeten doorspelen. Deze is beschikbaar tot en met 16 september. Dat geldt ook voor twee community events die nu lopen, namelijk Cargo Runner Synthoid en Priority Mission Rush.

Ook zal Crystal Dynamics op 8 september aanstaande meer bekend maken over de rest van de roadmap, want Marvel’s Avengers is nog niet klaar met 2021 als het aankomt op content. Wordt dus spoedig vervolgd.