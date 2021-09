De nooit ouder wordende acteur Tom Cruise zal in het tweede deel van Top Gun eveneens de hoofdrol vertolken. De film, Top Gun: Maverick, is echter helaas uitgesteld naar 27 mei 2022, vanwege de pandemie. Dit heeft ook gevolgen voor de Top Gun: Maverick DLC in Microsoft Flight Simulator. Om de release gelijktijdig met de film samen te laten lopen is er besloten om ook de DLC uit te stellen. Asobo zie het volgende hierover in een kort bericht:

Paramount Pictures recently shifted the release date of Top Gun: Maverick to Memorial Day weekend, May 27, 2022. As we have previously announced, the Top Gun: Maverick expansion for Microsoft Flight Simulator for Windows 10 PC, Steam, Xbox Series X|S, and Xbox Game Pass will be released alongside the movie. We look forward to sharing more information in the future.