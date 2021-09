Bandai Namco Entertainment heeft een nieuwe trailer vrijgegeven voor Tales of Arise, waarin we de personages Alphen en Shionne in actie zien.

Voor degenen die niet meer kunnen wachten, is er een demo beschikbaar op consoles, waarin de 6 verschillende personages speelbaar zijn. Bovendien is het mogelijk om enkele quests te voltooien, verhaalgedreven content te ervaren en de strijd aan te gaan met een grote Gigant. Op PC is deze demo vooralsnog niet beschikbaar.

Tales of Arise is vanaf 10 september 2021 beschikbaar op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en op PC via Steam.