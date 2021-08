Tales of Arise zit er nu echt aan te komen en al de geïnteresseerden die deze titel willen uitproberen, kunnen nu aan de slag met de demo. De volledige game verschijnt op 10 september 2021 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De demo is een voorproefje van wat je zoal mag verwachten van de gevechten, baasgevechten en het kamperen, koken en aan landbouw doen. Alle zes de personages zijn speelbaar in de demo.

Via de volgende links kan je de demo downloaden voor de PS4, PS5 en Xbox. Let wel op, je progressie zal je jammer genoeg niet mee kunnen nemen naar de volledige game. Wel zal je de Vacation Hootle Doll ontvangen voor het voltooien van de demo. Bekijk de onderstaande trailer zeker even en lees onze preview om je te helpen bij de keuze om de demo al dan niet te spelen.