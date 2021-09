Eind vorige week verscheen update 2.08 voor Ghost of Tsushima: Director’s Cut die het trage laden van items in het menu deed oplossen. Met die update is echter nog niet alles opgelost, waardoor nu update 2.09 is verschenen.

Deze update is nu te downloaden en richt zich op het aanpakken van een crash oorzaak. Daarnaast wordt er ook een probleem met de Iki vuurtoren opgelost en de update voert wat aanpassingen door met betrekking tot de matchmaking, zo laat Sucker Punch weten.

Meer over de Director’s Cut editie van Ghost of Tsushima lees je hier in onze special.