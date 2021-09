Er is een nieuwe patch verschenen voor de Director’s Cut van Ghost of Tsushima. Patch 2.008 kent in tegenstelling tot de vorige updates een iets groter volume, namelijk ongeveer 2GB. De patch voert enkele veranderingen door die de speelbaarheid ten goede zouden moeten komen. Zo zijn de laadtijden bij het kiezen van jouw uitrusting geoptimaliseerd. Voor deze update kon het een paar seconden duren voordat Jins outfits geladen werden als je door de beschikbare uitrustingen scrolde. Niet zo heel erg, maar het kon wel eens vervelend zijn als je verschillende kostuums met elkaar wilde vergelijken.

Daar komt nog bij dat deze patch de kleuren aan de toets prompts weer activeert. Zo zal je bij het vermoorden van vijanden terug de kleuren van de toetsen zien verschijnen in plaats van de zwart-witte prompts die je te zien kreeg in de Director’s Cut. De zwarte-witte prompts waren een stilistische keuze die al snel op kritiek kon rekenen. Naar de kritiek is nu dus geluisterd en de kleuren zijn terug met deze nieuwe update. In onze special over de Director’s Cut kon je lezen dat we de uitbreiding zeer vermakelijk vonden, maar dat als je de game al volledig gezien had, je niet veel zal missen.

Patch 2.08 for #GhostOfTsushima Director’s Cut is now live. This patch improves the load time for viewing cosmetics in menus on PS5, restores color button prompts, plus various Legends adjustments and additional bug fixes.

