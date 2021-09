Nadat de remaster van Alan Wake afgelopen weekend al opdook bij een retailer, is de officiële aankondiging nu ook een feit. Remedy heeft aangekondigd dat er inderdaad aan een remaster van Alan Wake gewerkt wordt en dat deze game nog dit najaar verschijnt voor consoles en pc. Epic Games zal de uitgever zijn.

Het gaat hier om een remaster van het totale pakket, dus de basisgame inclusief de twee uitbreidingen die voor de game zijn verschenen. Spelers mogen de oorspronkelijke gameplay verwachten, maar dan natuurlijk wel met een upgrade op visueel vlak. Zo zal de game in 4K te spelen zijn. Tevens is er nieuw commentaar beschikbaar van creative director Sam Lake.

Remedy bracht Alan Wake in 2010 in samenwerking met Microsoft uit voor de Xbox 360 en pc. Vanwege die samenwerking is de game nooit op de PlayStation of andere platformen verschenen. Een paar jaar terug heeft Remedy de uitgeefrechten echter terug weten te krijgen, waardoor ze niet langer aan de Xbox of pc gebonden zijn.

Het resultaat daarvan zien we nu gelijk terug, want Alan Wake Remastered verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

We can't thank you enough for the love and support you've shown #AlanWake these 11 years… but I can try.

I wrote you a letter on our lovely, long-time fan site, @TheSuddenStop.

Welcome to Bright Falls, again, for the first time. ❤️ 🔦 This is for you. https://t.co/XasoyzjttL pic.twitter.com/SSSBRWpCwm

— Sam Lake (@SamLakeRMD) September 7, 2021