De release van Tales of Arise is nu wel heel dichtbij en sommigen staan ongetwijfeld te popelen om morgen aan de slag te gaan in deze gloednieuwe wereld. Nu de release zo dichtbij is, zijn de eerste reviews inmiddels ook gepubliceerd en die hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet. De game scoort in ieder geval uitstekend en je lijkt je dus geen zorgen te hoeven maken over de kwaliteit van deze titel.

Op Metacritic scoort Tales of Arise uitstekende scores, want de PlayStation 5 versie staat op het moment van schrijven op een gemiddelde van 8.7. De meeste reviews hieronder zijn van de zojuist genoemde versie, maar je zult hier en daar ook wat andere platformen voorbij zien komen. Op de Xbox Series X scoort de game een nette 8.5 en op pc zijn de geringe hoeveelheid ook alleen maar positief.

Game Rant – 10.0 (PS5)

Digital Trends – 10.0 (PS5)

Gfinity – 10.0 (PS5)

God is a Geek – 10.0 (PS5)

GamingTrend – 9.5 (PS5)

SomosXbox – 9.4 (Xbox Series X)

RPG Fan – 9.3 (PS5)

Video Chums – 9.2 (PS5)

Hobby Consolas – 9.0 (PS5)

PCGamesN – 9.0 (pc)

Areajugonas – 9.0 (PS5)

PlayStation LifeStyle – 9.0 (PS5)

Everyeye.it – 9.0 (Xbox Series X)

Siliconera – 9.0 (PS4)

Push Square – 9.0 (PS5)

COGConnected – 8.7 (PS5)

Power Unlimited – 8.5 (PS5)

MondoXbox – 8.5 (Xbox Series X)

Jeuxvideo.com – 8.5 (PS5)

PlayStation Universe – 8.5 (PS5)

SpazioGames – 8.3 (PS5)

GamingBolt – 8.0 (PS5)

GameStar – 8.0 (pc)

Metro GameCentral – 8.0 (PS4)

TheGamer – 8.0 (PS4)

IGN Spain – 8.0 (PS5)

Cultered Vultures – 7.5 (PS4)

GameSpot – 7.0 (PS5)

Gamer.no – 7.0 (Xbox Series X)

CGMagazine – 6.0 (PS4)

Onze review van Tales of Arise mag je op korte termijn verwachten.