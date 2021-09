Zoals wij in juli al eerder berichtten, komt dit jaar Nickelodeon All-Star Brawl uit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Sinds de aankondigingstrailer is er geen nieuwe footage meer uitgebracht van de game, tot nu.

Uitgever GameMill Entertainment en ontwikkelaar Fair Play Labs en Ludosity hebben een viertal video’s uitgebracht. Eén gameplay breakdown trailer en drie gameplay video’s, waarin bekende Nickelodeon karakters zoals Nigel Thornberry, Catdog, SpongeBob en Leonardo het tegen elkaar opnemen!

Nickelodeon All-Star Brawl lijkt een verrassend diep vechtspel te worden gebaseerd op wat er wordt getoond in de video’s. Het zal geen Super Smash Bros. killer worden, maar dat hoeft natuurlijk ook niet. Oordeel zelf en laat weten wat jij van Nickelodeon All-Star Brawl vindt!