De aankomende open wereld game van Square Enix, Forspoken, heeft tijdens de PlayStation Showcase een nieuwe trailer gekregen. Dit wordt de eerste titel uit de stallen van Luminous Productions, die tot op heden enkel de gelijknamige Luminous Engine hebben gecreëerd, die werd gebruikt voor Final Fantasy XV.

In Forspoken word je naar een fantasy-wereld getransporteerd en zal een pratende armband jouw gids zijn. Gevechten met grote monsters staan centraal in deze trailer, maar ook wordt er wat uit de doeken gedaan met betrekking tot het verhaal. Forspoken staat gepland voor een release in de lente van 2022.