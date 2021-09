Het is verdomd lang stil geweest rondom Ghostwire: Tokyo, maar er bestaat geen beter moment om de game weer eens te zien dan tijdens de PlayStation Showcase. Ghostwire: Tokyo wordt namelijk de laatste grote titel vanuit Bethesda die (tijdelijk) exclusief voor een PlayStation-console zal verschijnen na de overname door Microsoft.

De game blijft absoluut gehuld in mysterie. Wel krijgen we wat meer van de gameplay te zien. Ghostwire: Tokyo is een soort FPS, maar dan met magische aanvallen. De game is al meermaals uitgesteld, maar aan het einde van de trailer wordt gesteld dat we Ghostwire: Tokyo in de lente van 2022 mogen verwachten.