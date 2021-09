De nieuwste creatie van Arkane Studios plaatst ons in de schoenen van Colt, een man die gevangen zit in een timeloop. Hoe vaak hij het ook probeert, hij komt maar niet van het eiland af waar hij opgejaagd wordt als een menselijk prooi. Misschien dat het ons als doorgewinterde gamers wel gaat lukken om Colt van dit eiland af te krijgen.

Colt heeft in deze trailer in ieder geval een hoop vragen. Wie zijn deze mensen? Wat willen ze van Colt? Waarom heeft iemand alle vliegtuigen op het eiland gesloopt? Antwoorden die Colt wil gaan halen. Waar we in ieder geval wel een antwoord op hebben, is wanneer wij aan de slag kunnen met Deathloop, namelijk op 14 september aanstaande.