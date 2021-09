Microsoft heeft aangekondigd dat F1 2021 op de Xbox One en Xbox Series X|S tijdelijk kosteloos binnen te halen is via een trial. Deze trial stelt je in de gelegenheid de game beter te leren kennen om te zien of het wat voor je is. Een handige manier om beter te kunnen beslissen mocht onze review je nog niet genoeg kunnen overtuigen.

In de trial kun je aan de slag met Braking Point, wat de verhalende modus van F1 2021 is. Daarnaast kun je My Team ontdekken en los gaan in een losse Grand Prix. Drie modi die eigenlijk globaal de kern van F1 2021 omvatten, wat dus een uitstekende trial lijkt te zijn. Besluit je de game naderhand aan te schaffen, dan zul je natuurlijk je progressie mee kunnen nemen.