Sinds kort ligt Tales of Arise dan eindelijk in de winkels. We kregen de laatste tijd al een hoop trailers om ons warm te maken voor het nieuwste avontuur in de populaire franchise, maar nu het eindelijk kan beginnen, is er uiteraard ook nog een epische launch trailer.

Het verhaal van Tales of Arise staat centraal in de trailer, maar we krijgen ook nog een hoop concrete (combat) gameplay te zien. Geniet van het spektakel in de trailer hieronder.

Tales of Arise is nu uit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Meer weten over de game? Lees dan gerust onze review even na.