Voordat Age of Empires IV in de winkels ligt, wil Relic Entertainment het spel eerst een stress test laten ondergaan. Dit zal aankomend weekend gebeuren en dit is voor iedereen toegankelijk.

De stress test zal vrijdag 17 september om 19.00 uur van start gaan en duren tot maandag 20 september 19.00 uur. Je hebt hier geen uitnodiging voor nodig, het enige waar je aan moet voldoen zijn de minimale systeemeisen om de game te kunnen draaien. Deze zijn als volgt:

OS: Windows 10 – 64 bit

Windows 10 – 64 bit Processor: Intel Core i5-6300U or AMD Ryzen 5 2400G

Intel Core i5-6300U or AMD Ryzen 5 2400G Memory: 8GB

8GB Graphics: Intel HD 520 or AMD Radeon RX Vega 11

Intel HD 520 or AMD Radeon RX Vega 11 DirectX: Version 12

Om deel te nemen kan je hier op Steam terecht om de client te downloaden.