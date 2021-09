Recent werd de remaster van Alan Wake aangekondigd voor verschillende platformen, maar de Nintendo Switch zat hier helaas niet bij. Toch ziet het er naar uit dat de game ook naar dit platform zal komen, aangezien de Braziliaanse rating instantie de game heeft opgenomen in zijn database.

De vraag is echter in welke vorm de game naar de handheld van Nintendo komt, want mogelijk gebruikt Remedy net zoals met Control de cloud hiervoor. Daarnaast is het opvallend dat de Switch-versie niet gelijktijdig is aangekondigd met de release voor andere platformen.

Officieel heeft Remedy niks over een Nintendo Switch versie laten weten, dus voor nu is het nog even afwachten.