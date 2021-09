Op 5 oktober zullen spelers aan de slag kunnen met het derde seizoen van Knockout City, waarin veel nieuwe content en een nog onaangekondigd thema hun intrede zullen doen.

In een recente blog post heeft EA laten weten dat er een aantal veranderingen op stapel staan voor de Team Elimination playlist, die werd toegevoegd met de komst van seizoen 2. Deze veranderingen bestaan uit een aantal kleine bug fixes evenals grotere aanpassingen, zoals de manier waarop spelers mid-game hun intrede kunnen doen.

Met de komst van seizoen 3 zal de Face-Off modus verwijderd worden uit League Play vanwege “een aantal redenen”, waardoor de modus geen goede ervaring zou brengen voor alle spelers. Althans, volgens de ontwikkelaar dan. Face Off komt mogelijk terug in de toekomst, maar Team Elimination zal voor nu de focus zijn in League Play.

Spelers klagen al een tijdje over de calculatie van de skill rating van spelers. Als reactie daarop heeft EA laten weten dat het systeem compleet op de schop gaat om zo te voldoen aan de wensen van spelers. Het nieuwe systeem zal ervoor zorgen dat spelers bij winst skill rating erbij krijgen en bij verlies skill rating verliezen.