Later deze week ligt FIFA 22 in de winkels en vanmorgen is het embargo op de reviews verlopen. Dit betekent natuurlijk dat de eerste reviews met bijbehorende cijfers online zijn gegaan, die een indicatie geven van de kwaliteit van deze nieuwe game.

Ook wij hebben onze review gepubliceerd en zijn ondanks wat kritische opmerkingen wel te spreken over de game. Onze review van FIFA 22 lees je hier. Hieronder een overzicht van cijfers tot dusver waaruit blijkt dat FIFA 22 over het algemeen erg goed gewaardeerd wordt.