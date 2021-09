Gisteren stond de PlayStation wereld even stil bij The Last of Us, gezien ze jaarlijks het ontstaan van de franchise vieren. Dit leverde vooral nieuwtjes op met betrekking tot unieke kleding en meer, maar van echt grote aankondigingen was geen sprake. Opvallend, gezien er in de aankondiging over nieuwe ‘content’ gesproken werd.

Toch valt er wel wat te melden omtrent de multiplayer. Die zou aanvankelijk bij The Last of Us: Part II inbegrepen zitten, maar werd op een gegeven moment geschrapt. De intentie was echter om daar een losstaand geheel van te maken, maar sinds The Last of Us: Part II verkrijgbaar is hebben we er weinig van vernomen.

In dat kader hebben we goed nieuws, want Naughty Dog heeft aangegeven dat ze er nog altijd mee bezig zijn. Wanneer we wat gaan zien is niet duidelijk, want het komt wanneer het klaar is. Dit zegt communications manager Rochelle Snyder.