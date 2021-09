In augustus 2020 kwam Fall Guys: Ultimate Knockout uit en PlayStation Plus-abonnees konden de partygame zonder bijbetaling downloaden. Dit is door zoveel gamers gedaan, dat het spel een wereldrecord heeft behaald.

Fall Guys staat in het ‘2022 Guinness World Records’ boek omschreven als de meest gedownloade PlayStation Plus-titel ooit. Exacte aantallen worden helaas niet gegeven, maar het is toch een uitzonderlijke prestatie.

Via de service zijn immers genoeg andere sterke titels uitgekomen. Denk zoal aan Rocket League en The Last of Us.