Na de initiële aankondiging van Bayonetta 3 is het akelig lang stil gebleven, maar met de afgelopen Nintendo Direct hebben we eindelijk wat meer duidelijkheid over de game gehad. Om het vuurtje nu ook lekker warm te houden, heeft PlatinumGames een hoop nieuwe screenshots vrijgegeven van hun aankomende game.

De screenshots variëren tussen gigantische monsters waar we het vermoedelijk tegen op moeten nemen en ook is er behoorlijk wat beeld van Bayonetta zelf, wat voor velen ook geen straf zal zijn om naar te kijken. Bayonetta 3 zal in 2022 eindelijk gaan verschijnen, tot die tijd doen we het nog even met alles wat PlatinumGames met ons wil delen.