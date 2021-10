Monster Hunter Rise is nu alleen op de Nintendo Switch te spelen, maar eind maart 2022 komt de game ook naar de pc. Aangezien er maar twee platformen zijn waar het spel van Capcom op uitkomt/beschikbaar komt, lijkt cross-save en cross-play een logische stap. Helaas gaat dit niet gebeuren.

Veel fans van de Monster Hunter-games hebben al laten weten dat zij graag cross-play en cross-save ondersteuning zouden zien voor Monster Hunter Rise. Capcom laat echter weten dat dit niet mogelijk is. Het ziet er afgaande op hun reactie ook niet naar uit dat het op een later moment alsnog komt.

“We’ve heard your requests for cross-save / cross-play for Monster Hunter Rise and Sunbreak, but unfortunately, after looking into it throughout the development process, we found we are unable to implement it this time. As always, we appreciate your continued feedback and support.”