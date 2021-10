It Takes Two is één van de ‘kleinere’ games die door Electronic Arts wordt uitgegeven, maar dat zou je niet zeggen als je de verkoopcijfers ziet. Afgelopen juni wist de game meer dan 2 miljoen keer over de digitale toonbank te gaan en nu is er alweer een nieuwe mijlpaal bereikt.

It Takes Two kwam in maart dit jaar uit en drie maanden later werd het al eerder aangegeven aantal verkochte exemplaren bereikt. Nu zijn de verkoopaantallen tot september bekend: meer dan 3 miljoen. Er zijn dus in drie maanden tijd 1 miljoen exemplaren aangeschaft door gamers.

Het is goed om te zien dat ook ‘kleinere’ games goed aan kunnen slaan. It Takes Two werd dan wel zeer goed ontvangen door de pers – en ook onze eigen Lennard was onder de indruk -, maar dat resulteert niet altijd in goede verkopen. Gelukkig is dat hier wel het geval en is het een goed voorbeeld voor uitgevers die denken dat alleen Triple-A games voor goede resultaten zorgen.