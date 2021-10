Vorig jaar november werd Borderlands 3 Ultimate Edition op de markt gebracht, maar alleen als digitale versie. 2K heeft nu laten weten dat de game binnenkort ook fysiek zal worden aangeboden.

De fysieke versie van Borderlands 3 Ultimate Edition kost € 40,- en komt op 12 november dit jaar uit. Deze editie zal alleen uitkomen voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Dat is natuurlijk goed nieuws voor gamers die van fysieke media houden, alleen moet je er wel snel bij zijn, want de oplage is beperkt. Hoeveel exemplaren er exact worden gemaakt is niet bekend.

De fysieke versie van Borderlands 3 Ultimate Edition zal alleen worden aangeboden in de digitale winkel van 2K. Blijf die store dus in de gaten houden voor een pre-order.