De Poolse ontwikkelaar Techland werkt momenteel aan een PlayStation 5 en Xbox Series X|S upgrade voor de originele Dying Light. Het verzoek van vele fans om een 4K-resolutie en vloeiende 60 frames per seconde, wanneer de game wordt gespeeld op een current-gen console, zal dus worden ingewilligd.

Wanneer Dying Light nu via backwards compatibility op een current-gen systeem gespeeld wordt, behoudt het dezelfde technische beperkingen als de native last-gen versie: een 1080p resolutie met 30 frames per seconde. Wanneer de update precies komt is nog niet bekend, maar Techland zal binnenkort meer details bekendmaken.

Terwijl de ontwikkelaar hier aan werkt, zit ook Dying Light 2: Stay Human in de pijplijn. Die game staat gepland voor 4 februari 2022, bekijk hieronder zeker nog even de trailer van die game.