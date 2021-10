Eind deze maand verschijnt Marvel’s Guardians of the Galaxy voor verschillende platformen, waaronder de pc. Van die versie is via Steam nu bekend geworden wat de minimale en aanbevolen systeemeisen zijn, die je hieronder treft.

Ook lezen we dat de pc-versie maar liefst 150GB aan vrije schijfruimte van je computer vraagt, wat behoorlijk veel is. Waar dat precies aan ligt is niet duidelijk, naar verwachting zijn de consoleversies een stuk kleiner.

De specificaties zijn als volgt:

Minimum

Windows 10 64 bit Build 1803

Processor: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570

DirectX: Version 12

Storage: 150GB

Aanbevolen

Windows 10 64 bit Build 1803

Processer: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790

Memory: 16 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 590

DirectX: Version 12

Storage: 150GB

Marvel’s Guardians of the Galaxy is vanaf 28 oktober verkrijgbaar en meer over de game lees je in onze preview.