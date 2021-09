Gespeeld | Guardians of the Galaxy – Guardians of the Galaxy was oorspronkelijk een eerder obscure IP van Marvel Comics. Dat veranderde echter toen James Gunn in 2014 de gelijknamige film op ons afvuurde. Starlord, Gamora, Drax, Rocket Raccoon en Groot staan inmiddels in het collectieve geheugen van superheldenfans gegrift, wat een videogame versie een logische volgende stap maakt. We hebben er eigenlijk zelfs nog best lang op moeten wachten. Telltale liet het bonte gezelschap enkele jaren geleden al eens opdraven in één van hun episodische avonturen; nu komt Square Enix met een op het eerste zicht rechttoe rechtaan actiegame rond het kleurrijke vijftal op de proppen. Wij konden de game al eens aan een speeltest onderwerpen.

Van de Milano naar de Rock

Het level dat we onder handen mochten nemen, speelt zich af na een (vooralsnog ongeziene) confrontatie tussen de Guardians en slechterik Lady Hellbender. Starlord en co zijn op weg naar de Rock, géén zwevend standbeeld van Dwayne Johnson, maar een ruimtestation van Nova Corps, gesitueerd op – u raadt het ongetwijfeld al – een uit de kluiten gewassen asteroïde. Onderweg krijg je de tijd om je schip, de Milano, te verkennen, een locatie die dienst doet als hub. Hier kan je wapens upgraden en het verhaal verder uitdiepen aan de hand van diverse conversaties met je teamgenoten. Dat uitdiepen mag je overigens letterlijk nemen: de gesprekken die we voerden waren lang en boeiend, vol details waar fans van zullen smullen.

Na een fikse discussie met Rocket, een pijnlijke sessie herinneringen ophalen met Gamora en een vreemde aanvaring met een blauwe lama (ja, je leest het goed), is het tijd voor het echte werk. Er is duidelijk iets niet pluis op de Rock. Waar dit station doorgaans bruist van activiteit, daar treffen de Guardians nu een akelige leegte met bijbehorende stilte aan. Het lijkt alsof iedereen plots alles heeft laten vallen en in allerijl het hazenpad gekozen heeft. Na wat verkennen en het oplossen van een handvol (makkelijke) puzzels blijkt dat de Rock overgenomen is door een onbekende vijand, die zich de identiteit van de Nova Corps tracht aan te meten. Tijd om je helm op te zetten en de schietijzers boven te halen. Dit kan wel eens gewelddadig worden.

Leider, Kapitein… Starlord

Guardians of the Galaxy is, ondanks de aanwezigheid van meerdere hoofdpersonages, géén coöpgame. Ontwikkelaar Eidos Montréal wil een singleplayer ervaring pur sang afleveren en laat je daarvoor het eh… ‘stijlvolle’ pak van Peter Quill, oftewel Starlord, aantrekken. Jij bent de leider van het gezelschap en bepaalt dus wat de andere Guardians zoal uitvoeren. Een op het eerste zicht eerder rudimentaire skilltree zorgt ervoor dat je bepaalde teamgenoten of vaardigheden extra in de verf kan zetten. Tijdens cut-scènes maak je daarnaast ook Telltale-gewijs enkele beslissingen, die het te volgen pad ietwat anders inkleuren. Vluchten of vechten, bijvoorbeeld. Weet wel dat de anderen je die keuzes lang niet altijd in dank afnemen.

Een Prettige Chaos

Als Starlord heb je de beschikking over je jetboots en twee futuristische pistolen. Die eerste stellen je in staat om door het level te zweven en op acrobatische wijze vijandig spervuur te ontwijken. Met die tweede decimeer je al dual-wielend de tegenstand, door hen aan flarden te rijten of te bevriezen. Aan de skilltree te zien, zitten er nog enkele alternatieve vormen van munitie aan te komen. Zonder je door de AI bestuurde kompanen ben je echter niet meer dan kanonnenvlees. Met een druk op één van de schouderknoppen open je een menu, waarmee je snel één van de andere Guardians in actie kan laten treden. Zo kan Groot vijanden aan de grond kluisteren met zijn wortels, terwijl Rocket letterlijk en figuurlijk voor vuurwerk zorgt.

Het is dus niet omdat je als enige speler van vlees en bloed de controle hebt, dat de andere Guardians machteloos toekijken aan de zijlijn. Meer zelfs, in bepaalde omstandigheden kan je in een groep een special move uitvoeren, die niet alleen prettig oogt, maar ook behoorlijk wat schade toebrengt. En wanneer je door al die calamiteiten een metertje gevuld hebt, kan je voor een soort time-out moment opteren, waarin je als teamleider de anderen toespreekt. Hier kies je een bepaalde strategie die je met je team zal volgen, terwijl een opzwepende eighties song door de speakers scheurt – een duidelijke knipoog naar de populaire soundtracks van de films. De game voelt bij vlagen echt aan als een liefdesbrief naar de franchise toe.

Guardians of the Galaxy is een rasechte actiegame, zo één die verleidt tot button bashen en vooral erg chaotisch aanvoelt. Een overwegend prettige soort chaos, maar toch chaos. De kleuren spatten in alle soorten en maten van het scherm, terwijl meerdere schietduels en lijf-aan-lijfgevechten elkaar in een rotvaart opvolgen. Mensen met epilepsie betreden dit slagveld dus best op eigen risico. Laat je echter niet misleiden: Guardians of the Galaxy is allerminst een makkelijke game. De AI van de andere Guardians is niet altijd sterk of vindingrijk genoeg, waardoor je soms abrupt alleen komt te staan. En jezelf als een kip zonder kop het strijdtoneel in werpen, leidde in het previewlevel steevast tot een game over. We spreken uit ervaring.

Voorlopige conclusie

We hebben Guardians of the Galaxy zo’n tweeënhalf uur onder de duimen gehad en zijn uiteindelijk best gecharmeerd achtergebleven. Eidos Montréal is duidelijk fan van het bronmateriaal en tracht een product af te leveren dat de rijke geschiedenis van deze personages alle eer aandoet. Op verhaalvlak zijn we geïntrigeerd; op het gebied van gameplay moeten we nog iets meer overtuigd worden. De chaotische actie is uitermate genietbaar en zal mogelijk zelfs verslavend zijn, maar de uitdaging voelde niet altijd even organisch aan, met enkele game overs die ons inziens niet altijd terecht waren. Deze hands-on sessie smaakte echter onverdeeld naar meer. In oktober vellen we ons definitieve oordeel!