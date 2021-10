Outriders verscheen eerder dit jaar en de game werd direct via Xbox Game Pass beschikbaar gesteld op de Xbox One en Xbox Series X|S. Erg prettig voor abonnees van die service, maar de pc viel buiten de boot. Het heeft even mogen duren, maar dat platform stapt nu ook aan boord.

Microsoft heeft aangekondigd dat Outriders vanaf vandaag ook voor pc beschikbaar is via Xbox Game Pass Ultimate. Mocht je de game op de Xbox gespeeld hebben en graag op pc verder willen gaan, dan kan dat via cross-save. Weet wel dat dat uitsluitend mogelijk is tussen de Xbox versie en de Windows versie via Microsoft.

Verder is het zogeheten ‘The Hell’s Rangers Pack’ voor iedereen die de game via Game Pass speelt met 10% korting verkrijgbaar. Dit pakket bevat additionele wapens, armor en meer. Tot slot verwijzen we je nog graag naar onze Outriders review als je meer over de game te weten wilt komen.