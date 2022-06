Recent toonde een nieuwe trailer ons al een voorproefje op wat we mogen verwachten van de nieuwste uitbreiding voor Outriders en hier kon je al teruglezen wat we enige tijd geleden al wisten over de uitbreiding. Nu hebben we echter ook wat meer informatie over de nieuwe endgame content, genaamd Trial of Tarya Gratar. De Trial of Tarya Gratar is eigenlijk een herhaalbare dungeon, waarin je nieuwe vijanden ontmoet en waar je Troves en Boss Arenas kunt terugvinden.

De Boss Arenas bevatten, zoals de naam al doet vermoeden, een aantal uitdagende eindbazen. In de Troves kun je gericht op zoek naar Apocalypse Tier gear. Wandel je terug naar de uitgang of sterf je, dan zal de Trial zich resetten en kan je alle beloningen opnieuw verdienen. Je kan deze regenererende dungeon ontdekken vanaf 30 juni op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Bekijk hieronder een 12 minuten durende video van Outriders: Worldslayer.