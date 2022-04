Outriders heeft sinds de release vorig jaar verschillende updates ontvangen en de titel krijgt nog altijd een zeer goede ondersteuning van ontwikkelaar People Can Fly. Zo heeft de ontwikkelaar samen met uitgever Square Enix vandaag de Worldslayer uitbreiding aangekondigd, die op 30 juni zal verschijnen voor de game.

Via een presentatie heeft Square Enix eerder vandaag de nodige nieuwe beelden laten zien van deze uitbreiding en die komt gepaard met het een en ander aan nieuwe features. Tevens hebben we de uitbreiding recent even kunnen spelen en dat beviel best wel goed, aangezien Worldslayer voortborduurt op het basisconcept, maar daar wel de nodige vernieuwing aan toevoegt.

Dat begint allereerst met wat nieuwe omgevingen, zo konden we aan de slag in een gebied dat helemaal bevroren was en er dankzij de ijzige details erg indrukwekkend uitzag. Dit vormt een welkome afwisseling op de over het algemeen relatief grijze, grauwe en groene omgevingen die spelers al kennen. Maar daar blijft het niet bij, zo bezochten we ook een verlaten visserdorp die zo uit Resident Evil 8 leek te komen, wat eveneens voor de nodige afwisseling zorgt.

De nieuwe omgevingen moeten de game een frisse impuls geven en om het ook qua gameplay een stuk interessanter te maken, worden er de nodige veranderingen doorgevoerd en nieuwe zaken toegevoegd. Een van de belangrijkste zaken wat dat betreft is een secundaire skilltree, waarmee je extra skills aan je personage kan toevoegen bovenop de bestaande die je reeds hebt vanuit de basisgame.

Dit betekent echter niet dat je de originele game uitgespeeld moet hebben, want je kunt bij de release direct aan de nieuwe campagne beginnen die met deze uitbreiding gepaard gaat. En daar heb je weer een hele kluif aan, want volgens de ontwikkelaar kan je gemakkelijk de 100 uur aantikken als je alles wilt doen. En omdat de content zo uitgebreid is, betreft het hier een betaalde uitbreiding.

Dit geldt ook voor Xbox Game Pass, dus Worldslayer zal niet via die service worden aangeboden. Heb je Outriders niet in bezit, dan krijg je de game gratis bij de aanschaf van deze expansie. Enfin, terug naar de vernieuwingen, want er is meer dan alleen een nieuwe campagne en een reeks nieuwe omgevingen. Zo gaat er op de achtergrond het nodige op de schop om het voor de spelers nog interessanter te maken.

Allereerst wordt er een nieuw progressiesysteem geïntroduceerd onder de noemer Ascension. Door te vechten tegen de vijanden ontvang je punten en daarmee kun je nieuwe Ascension levels bereiken. Met meer dan 200 punten om vrij te spelen, valt er dus genoeg progressie te boeken omdat je deze punten weer kan investeren in verschillende eigenschappen van je personage. In de praktijk betekent dit meer HP, betere armor, hogere kritische aanvallen, enzovoort.

Als je Outriders hebt uitgespeeld, dan ben je vast bekend met de Challenge Tiers, wat een alternatief is op de World Tiers in de endgame Expeditions. Dit systeem keert terug, maar dan in aangepaste vorm onder de noemer ‘Apocalypse Tiers’ en die moeten een meer natuurlijke uitbreiding vormen op de World Tiers. Dit loopt op tot level 40 en dat heeft invloed op welke gear je mee kunt nemen, welke loot je ontvangt, hoeveel XP je krijgt en meer.

Gezien dit nieuw is, zullen de Challenge Tiers verdwijnen. Hierdoor zijn de Apocalypse Tiers ook van toepassing op de Expeditions, zodat het beter op elkaar aansluit en deze aanpassing voor Outriders zelf vereist niet dat je Worldslayer hebt aangekocht. Als je de uitbreiding echter opstart, dan zal je automatisch overschakelen naar de Apocalypse Tiers, ongeacht wat je nadien speelt en zo voorkomt People Can Fly dat verschillende Tiers door elkaar heenlopen en elkaar in de weg zitten.

Bij deze Apocalypse Tier mag je natuurlijk naargelang je level steeds betere gear verwachten en met Worldslayer worden er nieuwe wapens en items geïntroduceerd onder de noemer ‘Apocalypse Gear’. Dit zijn varianten van Epic en Legendary gear en komen met een derde mod slot, zodat je qua customization net wat meer mogelijkheden hebt. Het verschil tegenover andere type wapens en items is echter dat Apocalypse Gear niet te craften valt, maar enkel te bemachtigen is via mod drops. De derde mod slot kan ook niet aangepast worden.

Tot slot zal Worldslayer je voorzien in een nieuwe Expeditions ervaring als endgame content. Dit wordt in de game gepresenteerd als de Trial of Tarya Gratar, maar verdere details zullen we pas later deze zomer ontvangen.