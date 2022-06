Op 30 juni verschijnt de Worldslayer uitbreiding voor Outriders, die enige tijd terug al werd aangekondigd door People Can Fly en Square Enix. Tijdens Summer Game Fest greep men de gelegenheid aan om deze uitbreiding opnieuw te laten zien middels een actievolle trailer.

De beelden spreken voor zich, dus druk hieronder vooral op play en geniet. Als je de uitbreiding in pre-order plaatst, krijg je overigens 48 uur eerder toegang. Meer weten over de uitbreiding? Check dan dit uitgebreide bericht of zoek morgenavond om 20.45 uur het officiële Twitch-kanaal op voor een presentatie.