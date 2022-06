Op 30 juni verschijnt Outriders: Worldslayer en dit is een behoorlijk grote uitbreiding, zoals je eerder al hebt kunnen lezen. Als je geïnteresseerd bent in Outriders en je speelt op pc, dan is het de moeite waard om even naar Steam te gaan. De game is momenteel gratis beschikbaar als trial, zodat nieuwkomers het spel kunnen ontdekken.

De promotie duurt tot en met 23 juni en als je besluit de game aan te schaffen, profiteer je van 45% korting op de aanschafprijs. Bij interesse kan je hier op Steam terecht en als je liever eerst een review leest kun je daarvoor hier klikken. Wij beoordeelden Outriders vorig jaar met een nette 7.0.