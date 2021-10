Vorige week was Riders Republic al een dag gratis te spelen op pc en Ubisoft komt nu opnieuw met een gratis trial. Ditmaal wat uitgebreider, want de zogeheten ‘Trial Week’ zal van 21 tot 27 oktober plaatsvinden en ditmaal op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia en Windows pc.

Spelers krijgen tijdens deze periode 4 uur de tijd om de game te leren kennen en de progressie is overdraagbaar naar de volledige game die op 28 oktober verschijnt. Tijdens deze trial kunnen spelers deelnemen aan de ‘Mad Challenge’. Dit is een uitdaging waarbij men de introductietutorial moet doorlopen om vervolgens 20 sterren te behalen.

Lukt dat? Dan zal de Mass Race vrijgespeeld worden en spelers die in de top 10 eindigen, komen in aanmerking voor een willekeurige trekking van prijzen. Een speler wint een custom Canyon x Riders Republic fiets en een Gold Edition. Andere winnaars ontvangen ook een Gold Edition van Riders Republic. Voor meer info kan je hier terecht.

De Trial Week geeft toegang tot het volgende:

Mass Races: Hoe gekker, hoe beter in deze epische multisportieve races. Om te garanderen dat alle deelnemers van de Mad Challenge dezelfde ervaring hebben, worden massaraces beperkt tot 32 spelers voor een betere gelijkheid tussen nieuwe en huidige generatie consoles/pc’s, aangezien crossplay mogelijk is. Elk uur verschijnen er willekeurig nieuwe races op de map, waardoor spelers goed moeten opletten om hun positie te behouden en behendig moeten blijven met behulp van hun skills terwijl ze strijden voor de overwinning.

Versus Mode: Spelers vergezellen hun vrienden in hun carrièreprogressie om te zien wie de beste is.

Tricks Battle: Strijd in 6v6-wedstrijden en probeer zoveel mogelijk trucs te landen op de verschillende gevarieerde onderdelen om ze te veroveren en punten te verdienen. Het team met de hoogste score wint.

Free for All: Daag nieuwe tegenstanders uit en laat ze zien hoe het moet via een afspeellijst met verschillende evenementen.

Riders Republic verschijnt op 28 oktober en meer over de game lees je in onze hands-on preview.