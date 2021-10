Na het afleveren van de uitbreiding Beyond Light is Bungie meteen aan de weg gaan timmeren voor de volgende uitbreiding: The Witch Queen. Bungie haalde al eerder de frustratie van fans op de hals toen ze vertelden dat de Forsaken campagne de Vault ingaat, net als eerdere uitbreidingen waar men voor betaald heeft.

De Amerikaanse studio maakt de situatie er niet beter op door te onthullen dat ze bij The Witch Queen apart geld gaan vragen voor de Dungeons. Dit betekent dat deze Dungeons geen onderdeel zullen zijn van de nieuwe uitbreiding, noch van de seizoenspassen, mocht je die aanschaffen. Community manager Chris Shannon helderde op Reddit de situatie op.

Bij de Digital Deluxe Edition van The Witch Queen ontvang je de uitbreiding, vier seizoenen voor het aankomende jaar en dus twee Dungeons. Mocht je echter voor de Standard Edition gaan, dan moet je het slechts met de uitbreiding doen. Shannon zegt wel dat je op een later punt nog kunt upgraden naar de Digital Deluxe Edition, en dat Bungie het ook mogelijk gaat maken om dus de Dungeons los aan te schaffen.

‘Hey everyone. We’ve seen some debate around the new dungeon content and wanted to clarify how it will be delivered next year.

If you get the Digital Deluxe Edition of The Witch Queen you will receive the expansion, all four Seasons for the next year, and the two Dungeons. If you get the Standard Edition, you can still upgrade to the Deluxe Edition to get the dungeons later. We will also be offering a separate way for you to purchase the Dungeons in the future, but they will not be included in the Season passes.

We will share more info on this closer to when this content is set to go live.’