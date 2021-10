Gisteren deelde 2K Games een nieuwe video van Tiny Tina’s Wonderlands, alsook de nodige informatie over de locaties die je in de game zult bezoeken. Mocht je dat gemist hebben, dan kan je hier terecht voor het overzicht aan informatie.

We hebben in aanvulling daarop nog een reeks mooie screenshots te pakken, die we je niet willen onthouden. Hieronder dus een reeks nieuwe stilstaande beelden op een rijtje. Noteer verder 25 maart 2022 in de agenda, dan komt de game uit.

Tiny Tina’s Wonderlands is in de maak voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.