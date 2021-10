Zestien jaar, laat dat even bezinken. Zestien jaar geleden kwam Age of Empires III uit. Ergens is het ongelofelijk dat we nu na al die jaren alsnog een nieuw deel krijgen, maar het werd tijd. Microsoft kan natuurlijk ook niet eeuwig blijven teren op allerlei HD-versies van de oude delen en ook wij als gamers vinden het op den duur wel goed geweest. Over ongeveer een week kan iedereen eindelijk aan de slag met Age of Empires IV, want de game is goud gegaan. De game zal uitkomen met vier verschillende campagnes ,waarin je allerlei historische momenten kan ervaren en acht verschillende civilisaties.

Met Relic Entertainment aan het roer weet je in ieder geval alvast dat dit een meer dan prima RTS zal worden. Of ze het vroegere werk van Ensemble Studios kunnen evenaren lees je volgende week bij ons op PlaySense. Op 28 oktober zal Age of Empires IV verkrijgbaar zijn op Steam en in de Microsoft Store. Daarnaast is de game ook nog eens onderdeel van Xbox Game Pass, dus als je daar een abonnement op hebt, kan het zeker geen kwaad om de game te checken.