Square Enix brengt komende week Marvel’s Guardians of the Galaxy uit. De laatste weken hebben we al de nodige beelden van de game van Eidos Montreal voorbij zien komen, maar mocht je nog niet zeker weten of de game iets voor jou is, dan schept een nieuwe video wellicht wat meer duidelijkheid.

De onderstaande video, afkomstig van GameSpot, toont namelijk de eerste 30 minuten gameplay van Marvel’s Guardians of the Galaxy. Het betreft beelden van de game op de Xbox Series X in een 4K-resolutie. Ga er even goed voor zitten en bekijk de beelden hieronder om te zien wat je van de game kunt verwachten.

Marvel’s Guardians of the Galaxy komt op 26 oktober uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Op dezelfde dag verschijnt ook een cloudversie van de game voor de Nintendo Switch.