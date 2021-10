Deze week kunnen liefhebbers van de Age of Empires-serie eindelijk weer met een nieuw deel aan de slag. Na zestien jaar verschijnt immers Age of Empires IV. Hoe die game ons bevalt, dat lees je op korte termijn in onze review.

In de tussentijd zijn de eerste cijfers al online gegaan en dat brengt ons bij het onderstaande overzicht. Hieruit blijkt wel dat Age of Empires IV een uitstekende game is geworden die zeker de moeite waard is.

Windows Central – 10.0

CGMagazine – 10.0

GamesRader+ – 10.0

AusGamers – 9.5

GamingTrend – 9.0

Areajugones – 9.0

Dualshocker – 9.0

Multiplayer.it – 9.0

IGN Spanje – 9.0

Wccftech – 9.0

Atomix – 9.0

Gamersky – 8.9

Hobby Consolas – 8.9

The Games Machine – 8.7

GameStar – 8.6

IGN Italië – 8.6

Everyeye.it – 8.5

Meristation – 8.5

Vandal – 8.5

Millenium – 8.5

PC Invasion – 8.5

COGconnected – 8.4

Game Informer – 8.3

SpazioGames – 8.2

Gameblog.fr – 8.0

GRYOnline.pl – 8.0

Stevivor – 8.0

VGC – 8.0

VG247 – 8.0

PCGamesN – 8.0

IGN – 8.0

GameSpew – 8.0

NME – 8.0

TheSixthAxis – 8.0

PC Gamer – 7.7

GameWatcher – 7.5

WellPlayed – 7.0

Dexerto – 6.5

Gamer.no – 6.0

Screen Rant – 6.0

Age of Empires IV is vanaf 28 oktober verkrijgbaar voor pc.