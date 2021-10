Vorig jaar zomer werd Shadow Warrior 3 aangekondigd. Hoewel er geen exacte releasedatum werd gecommuniceerd, stond de game wel voor 2021 gepland. Uitgever Devolver Digital laat nu op Twitter weten dat de game is uitgesteld naar begin 2022.

Joost mag weten wanneer het precies is. We blijven echter niet met lege handen achter, want er is een korte trailer over het uitstel gemaakt. Overigens weten we wel dat Shadow Warrior 3 een paar extra foefjes op de PlayStation 5 heeft.