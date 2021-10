Het zesde seizoen van Hitman III’s post-release content, Season of Envy, is tot een einde gekomen. Dit betekent dat we nog een hoofdzonde te gaan hebben, namelijk Ira, ofwel ‘Wraak’. Gelukkig deelt IO Interactive in een gloednieuwe roadmap trailer wat we kunnen verwachten in Season of Wrath, het laatste (geplande) seizoen voor Hitman III.

Het barst van de nieuwe content in deze update, want sinds deze week kunnen spelers aan de slag met een nieuwe Escalation op de Dartmoor map, genaamd ‘The Wrath Termination’. In deze modus is het doel van Agent 47 om zo veel mogelijk vijanden te verslaan die in golven op je af komen. Je kan dit doen op wat voor manier je ook wilt, en om dit iets interessanter te maken heeft IO Interactive ook wat nieuwe speeltjes toegevoegd, je kan namelijk aan de slag met een nieuw wapen, een nieuwe granaat en een nieuw pak.

Sackboy: A Big Adventure is niet het enige spel met leuke Halloween goodies, Hitman III zal namelijk ook in de komende dagen een Halloween event krijgen, waarin je onder andere wederom een nieuw pak zal ontvangen en een shuriken in de vorm van een vleermuis.

Verder zal er in de loop van oktober en november nog meer content worden toegevoegd als onderdeel van Season of Wrath. Er zal een nieuwe Elusive Target beschikbaar zijn tussen 29 oktober en 8 november. Tussen 4 november en 14 november wordt Hokkaido gratis teruggebracht als speelbaar level, waarna nóg een andere Elusive Target beschikbaar zal zijn tussen 12 en 22 november.

Neem alle informatie in alle rust tot jezelf in de onderstaande gloednieuwe Hitman III Roadmap trailer.