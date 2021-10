Naast Far Cry 6 heeft Ubisoft dit najaar ook Riders Republic uitgebracht, die sinds gisteren verkrijgbaar is. In deze game fiets je, vlieg je en meer, en dat in allerlei ruige omgevingen, wat voor een behoorlijk spektakel moet zorgen.

Riders Republic introduceert ook massale races, waar je met 50 man tegelijk aan deel kunt nemen. Dit zal ongetwijfeld voor de nodige hilarische situaties zorgen. Of de game ook bevalt, dat lees je in onze review volgende week.

In de tussentijd kan je genieten van de korte launch trailer die online is gegaan!