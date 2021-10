Het is nog een paar weken wachten voordat Battlefield 2042 in de winkels ligt en beetje bij beetje krijgen we meer van de game te zien. Na de tien Specialists, is het nu tijd om naar de maps te gaan kijken. DICE en EA lichten een tipje van de sluier op door drie maps te tonen die direct bij de release van de game beschikbaar zijn.

Het gaat om Renewal, Breakaway en Discarded, maps die natuurlijk vol zitten met dynamische elementen met als resultaat een veranderende map tijdens het spelen. Deze drie maps zijn beschikbaar in alle drie de modi die de game te bieden heeft: All-Out Warfare, Battlefield Portal en Hazard Zone.

Onder de trailer een korte toelichting per map.