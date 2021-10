Aliens: Fireteam Elite verscheen in augustus, maar het aantal spelers is de laatste maanden drastisch gedaald, en zelfs de recente gratis update heeft niet geholpen. Opgeven doen ze bij Cold Iron Studios echter nog niet en met een nieuwe roadmap hopen ze het aantal spelers terug de hoogte in te jagen.

Op de onderstaande afbeelding kan je zien dat er nieuwe spelmodi, maar ook wapens, perks en meer zitten aan te komen in het komende jaar. Nu het eerste seizoen al in gang is gezet, zal het volgende seizoen voor het einde van 2021 beginnen. Seizoen 3 komt in het tweede kwartaal van 2022. Tot slot mogen we het vierde seizoen in de tweede helft van 2022 verwachten.

Tussen de verschillende drops die op de roadmap staan, zal het Aliens: Fireteam Elite team ook de kwaliteit van het spel verbeteren met kleine updates en tweaks.

Hoewel nieuwe content altijd zeer fijn is, is het vooralsnog niet voldoende gebleken om spelers voor een langere periode geïnteresseerd te houden. Voor een spel dat sterk afhankelijk is van het vinden van partners om mee te spelen, valt te hopen dat het beter gaat. De geïnteresseerden kunnen hieronder nogmaals de trailer bekijken en kunnen hier onze review van de game lezen.