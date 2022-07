Aliens: Fireteam Elite verscheen bijna een jaar geleden en wist toen een matige, doch prima indruk na te laten. Ontwikkelaar Cold Iron Studios is de game na release echter blijven ondersteunen met heel wat updates en later deze maand staat er nog zo eentje op de planning. Op 26 juli gaat seizoen 4 van start en dat betekent natuurlijk heel wat veranderingen.

Eén van die veranderingen is de toevoeging van cross-play voor alle modi, waardoor je sneller spelers kunt vinden om je squad mee te vervolledigen. Daarnaast krijgen we ook nieuwe wapens, een nieuwe modus én een gloednieuw Prestige systeem. Nadat je nu level 20 hebt bereikt, begin je te werken aan het behalen van Prestige ranks, waarvan er in totaal 100 zijn. Na elke 10 ranks krijg je leuke beloningen om je prestaties mee te vieren.

Bekijk een trailer hieronder.