Wie graag met zijn of haar vrienden er lekker op los wil schieten in een coöperatieve sessie, kan wellicht gebruikmaken van de nieuwe PlayStation Store deal van de week. We hebben afscheid moeten nemen van Back 4 Blood als aanbieding en in plaats daarvan gaan we richting het Alien universum. Aliens: Fireteam Elite is namelijk de nieuwe deal van de week.

De game werd redelijk ontvangen in de media. Ook wij waren niet laaiend enthousiast over Aliens: Fireteam Elite in onze review, want er waren zeker verbeterpunten te noemen. Desalniettemin is de game nu met 50% korting verkrijgbaar in de PlayStation Store, waardoor je Aliens: Fireteam Elite lekker goedkoop kan binnenslepen.

Hieronder kan je de deal in kwestie bekijken en je kunt via de link direct naar de PlayStation Store toe.

PSN-tegoed nodig? Daarvoor kan je hier terecht.