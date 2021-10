Eidos Montréal heeft een nieuwe video gedeeld ter promotie van het net gelanceerde Guardians of the Galaxy. Hierin zie je enkele YouTubers de game spelen tot ze op een gegeven moment gerickrolled worden. En dat door niemand minder dan de legende – Richard Paul Astley, aka Rick Astley – zelf, die er maar wat plezier in heeft.

Uiteraard moeten de YouTubers glimlachen om de flauwe grap van de Canadese studio. Kijk hieronder naar de grappige Guardians of the Galaxy video en laat weten wat jullie ervan vinden. Verder kan je natuurlijk ook hier onze review van de game terugvinden.