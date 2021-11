Love it or hate it, Assassin’s Creeds nieuwe RPG-stijl heeft ontwikkelaar Ubisoft alvast geen windeieren gelegd. Zowel Origins als Odyssey scoorden behoorlijk knap aan de kassa, maar het is nieuwkomer Valhalla die het paradepaardje van de uitgever wordt.

Op een recente financiële briefing liet Ubisoft namelijk weten dat Valhalla nu al op de tweede plaats staat in zijn lijstje met meest winstgevende titels. Dit dankzij de basisgame, maar de bijbehorende uitbreidingen en microtransacties spelen uiteraard ook een rol.

We vinden dit toch een opmerkelijk resultaat, zeker gezien de titel amper een jaar oud is… Hoe dan ook, het is niet gek dat Ubisoft door blijft gaan met het ondersteunen van deze titel, zo mogen we nog een jaar aan extra content en activiteiten verwachten.