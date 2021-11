Eerder vandaag liet Bandai Namco al nieuwe beelden van Elden Ring zien en via persbericht heeft de uitgever nu ook bekendgemaakt wat we aan edities mogen verwachten. Daarnaast kun je natuurlijk profiteren van wat bonussen op het moment dat je de game in pre-order plaatst.

Als je een van de edities vooraf reserveert, dan krijg je toegang tot een digitale avonturengids. Die zou spelers moeten helpen bij het betreden van The Lands Between. Ook ontvang je het bonus gebaar ‘The Ring’, maar die is tevens in-game vrij te spelen.

Dan wat betreft de verschillende edities. Er zullen er vier verschijnen en die verschillen qua inhoud. Hieronder de details.

Launch Edition:

Elden Ring (op disc)

Poster

Art Cards, Stickers en Geweven patch

Digital Deluxe Edition

Elden Ring

Digitale Artbook en Originele Soundtrack

Collector’s Edition

Elden Ring (op disc)

23cm beeld van Malenia – Blade of Miquella

Exclusieve SteelBook met de Elden Ring op afgebeeld

Hardback art book van 40 pagina’s

Digitale Soundtrack

Poster, Art Cards, Stickers en Geweven patch, die ook in de Launch Edition zitten

Premium Collector’s Edition

Elden Ring (op disc)

23cm beeld van Malenia – Blade of Miquella

Officiële 1:1 Malenia helm replica

Exclusieve SteelBook met de Elden Ring op afgebeeld

Hardback art book van 40 pagina’s

Digitale Soundtrack

Poster, Art Cards, Stickers en Geweven patch, die ook in de Launch Edition zitten

Deze laatste editie is enkel verkrijgbaar via de Bandai Namco Store, deze is dus niet via andere retailers te koop. Wees er snel bij, want de oplage is 6.000 exemplaren. De prijs bedraagt € 259,99.