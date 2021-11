Liefhebbers van ontwikkelaar FromSoftware en diens games kregen deze week een 15 minuten durende blik op de gameplay van Elden Ring en dat zag er indrukwekkend uit. Dankzij de website van GameStop weten we nu iets meer over het grafische gedeelte.

GameStop heeft via zijn omschrijving van de Collector’s Edition van Elden Ring interessante informatie gedeeld. Daar staat namelijk te lezen dat de PlayStation 5-versie een ‘graphics mode’ en een ‘performance mode’ heeft. Dit is vandaag de dag niet bijzonder, maar toch goed om te weten.

De ‘graphics mode’ van Elden Ring zal zoveel mogelijk een 4K resolutie nastreven, terwijl de ‘performance mode’ zich focust op 60 frames per seconde. Welke resolutie de laatstgenoemde modus zal hebben is niet bekend en het lijkt er op dat de modus die zich op graphics focust, op 30fps zal draaien.

Het gaat nu om de PlayStation 5-versie, maar dit zal hoogstwaarschijnlijk ook gelden voor in ieder geval de Xbox Series X. De vraag blijft dan alleen wel of de Xbox Series S ook twee grafische modi krijgt of dat deze het bij één zal houden. Hopelijk krijgen we hier snel duidelijkheid over.